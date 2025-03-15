15.03.2025 (13:00)
С экипажами вертолетов Ми-8 военной авиабазы ЮВО прошли учебно-тренировочные полеты
С экипажами армейской авиации военной авиабазы Южного военного округа (ЮВО) в Армении прошли плановые учебно-тренировочные полеты.
В ходе проведения учебно-тренировочных полетов летчики авиабазы ЮВО в Армении отработали задачи по поиску и спасению в горах в условиях заснеженной местности. Выполнили инженерную разведку местности и разведку объектов условного противника.
В ходе отработки задач учетно-тренировочных полетов летчики совершенствовали навыки техники пилотирования сложного пилотажа, форсированный разворот, горка, пикирование разворот на горке.
Задачи, поставленные в ходе плановых полетов летчиками авиабазы ЮВО в Армении выполнены полном объёме.
По окончанию специалисты инженерно-технической службы провели проверку всех систем и агрегатов воздушных судов и подготовили их к следующим полетам.