15.03.2025 (13:00)

С экипажами вертолетов Ми-8 военной авиабазы ЮВО прошли учебно-тренировочные полеты

С экипажами армейской авиации военной авиабазы Южного военного округа (ЮВО) в Армении прошли плановые учебно-тренировочные полеты.

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов летчики авиабазы ЮВО в Армении отработали задачи по поиску и спасению в горах в условиях заснеженной местности. Выполнили инженерную разведку местности и разведку объектов условного противника.

В ходе отработки задач учетно-тренировочных полетов летчики совершенствовали навыки техники пилотирования сложного пилотажа, форсированный разворот, горка, пикирование разворот на горке.

Задачи, поставленные в ходе плановых полетов летчиками авиабазы ЮВО в Армении выполнены полном объёме.

По окончанию специалисты инженерно-технической службы провели проверку всех систем и агрегатов воздушных судов и подготовили их к следующим полетам.

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