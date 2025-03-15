Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.03.2025 (18:00)

Сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО проводится постановка объектов коммунального назначения на кадастровый учет

Инженеры по кадастровому учету филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО), проводят кадастровые работы с целью внесения сведений в единый государственный реестр с использованием современного измерительное геодезическое оборудование.

Для постановки объектов на кадастровый учет недвижимости специалистами выполняется обследование пунктов государственной геодезической сети, геодезическая съемка объектов недвижимости на местности посредством определения координат характерных точек их границ, камеральная обработка результатов измерений, подготовка межевого плана на земельный участок или технический план на объект капитального строительства.

До конца года запланировано проведение геодезических мероприятий на боле чем 50 объектах коммунального назначения.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false