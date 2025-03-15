15.03.2025 (18:00)

Сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО проводится постановка объектов коммунального назначения на кадастровый учет

Инженеры по кадастровому учету филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО), проводят кадастровые работы с целью внесения сведений в единый государственный реестр с использованием современного измерительное геодезическое оборудование.

Для постановки объектов на кадастровый учет недвижимости специалистами выполняется обследование пунктов государственной геодезической сети, геодезическая съемка объектов недвижимости на местности посредством определения координат характерных точек их границ, камеральная обработка результатов измерений, подготовка межевого плана на земельный участок или технический план на объект капитального строительства.

До конца года запланировано проведение геодезических мероприятий на боле чем 50 объектах коммунального назначения.

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