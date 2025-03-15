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15.03.2025 (12:00)

Юнармейцы Чукотки приняли участие в викторине «Что мы знаем о войне?»

Воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Чукотского автономного округа приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «Что мы знаем о войне?». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» совместно с общероссийского движения «Бессмертный полк».

Это мероприятие стало частью масштабной просветительской работы, направленной на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и воспитание патриотизма среди молодежи.

Организаторы стремились сделать изучение истории более интересным и интерактивным, чтобы привлечь внимание молодежи. Юнармейцы отряда «Своих не бросаем» ответили на вопросы об основных сражениях Великой Отечественной войны, героях и их подвигах. Ребята не только отвечали на вопросы, но и делились своими знаниями с другими участниками, что поспособствовало созданию атмосферы взаимного обучения и уважения к истории.

Участие в подобных мероприятиях – это замечательная возможность для юнармейцев почувствовать себя частью большого дела по сохранению памяти об истории нашего государства. Они помогают молодежи осознать, что история – это судьбы реальных людей, которые отдали свои жизни за мирное будущее.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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