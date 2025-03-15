15.03.2025 (17:00)

В Приморском крае юнармейце отряда «Искра» учатся военному делу и тактической медицине

В приморском крае юнармейцы отряда «Искра» им. Алексея Голещихина МБОУ «СОШ № 2» поселка Кировский приняли участие в практических занятиях по военному делу и тактической медицине.

Юнармейцы познакомились с назначением, боевыми свойствами автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова, устройством их частей и механизмов, научились выполнять неполную разборку и сборку АК-74 и ПМ.

Также ребята узнали, что тактическая медицина призвана спасти жизнь человека в первые минуты, предотвратить развитие тяжелых осложнений, оказав помощь в экстремальных условиях.

«Подобные мероприятия не только укрепляют дух единства, но и развивают необходимые навыки, которые могут пригодиться в будущем», - отметила координатор отряда Любовь Шулякова.

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