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15.03.2025 (11:00)

В Доме офицеров Белогорского гарнизона для военнослужащих по призыву прошел тематический утренник «Женщины - герои страны!»

В библиотеке Дома офицеров Белогорского гарнизона для военнослужащих по призыву прошел тематический утренник «Женщины - герои страны!», посвященный женщинам - героям Советского Союза, героям России, отважным женщинам-участницам специальной военной операции (СВО) на Украине.

В ходе мероприятия разговор шел о героизме, смелости и мужестве женщин в тяжелые времена истории нашей страны и в настоящее время. О женщинах-волонтерах, врачах, которые в тяжелое время не сидят сложа руки, а вносят свой важный вклад в общую победу.

Заведующая библиотекой Ирина Карпеченко ознакомила военнослужащих с выставкой литературы, где собраны книги и журналы, рассказывающие о женщинах, воюющих наравне с мужчинами на полях сражений, добровольно отправившихся в самую гущу очень опасной, но такой важной для страны работы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ , Торжественные церемонии , Военно-патриотическое воспитание
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