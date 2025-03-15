15.03.2025 (20:00)

В Восточном военном округе завершились учебно-методические сборы с младшими офицерами

На одном из общевойсковых полигонов Восточного военного округа (ВВО) завершились учебно-методические сборы с младшими офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2024 года.

На протяжении 30 дней офицеры совершенствовали навыки проведения занятий по боевой подготовке с подчиненным личным составом и выполнения задач в повседневной деятельности, действовали в составе малых тактических групп, штурмовых отрядов, смешанных подразделений, в тесном взаимодействии с беспилотной авиацией, средствами ПВО, РЭБ.

В целях качественного обучения личного состава командованием Восточного военного округа был разработан комплексный план подготовки, который включает в себя особенности ведения боевых действий с учетом передового опыта специальной военной операции (СВО).

«Особенностью сборов стало то, что впервые в новейшей истории округа мы собрали на одном полигоне всех выпусков ВУЗов. Мы собрали лучших методистов, подготовили отличную учебно-материальную базу, занятия проведены с учетом опыта специальной военной операции. Многие элементы, которые мы показали на этих сборах, ранее военнослужащим были не известны», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки Восточного военного округа полковник Александр Дьячковский.

Под руководством опытных инструкторов-участников СВО, офицеры выполнили задачи по огневой, тактической, инженерной подготовкам, тактической медицине, ведению радиационной, химической и биологической разведки, вождение боевых машин, прошли курс и армейской тактической стрельбы.

В завершении обучаемые совершили марш протяженностью порядка 20 километров в рамках двухдневного полевого выхода, преодолели зараженный и заминированный участки местности, отразили нападение диверсионно-разведывательных групп. Выполнили задачи по занятию назначенного района, проведению инженерной разведки, выставлению боевого охранения, устройству минно-взрывных заграждений для прикрытия занятого района. После чего сдали контрольные зачеты по итогам сборов.

В дальнейшем офицеры отправятся в соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Республике Бурятия, Сахалине, Амурской области и Еврейской автономии, где смогут предать, полученный опыт своему личному составу.

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