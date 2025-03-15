15.03.2025 (10:00)

Инструкторы по физической подготовке группировки войск «Днепр» проводят тренировки штурмовых групп в Запорожской области

Инструктора по физической подготовке 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» проводят тренировки штурмовых групп в Запорожской области.

Инструкторы по физической подготовке группировки войск «Днепр» активно тренируют военнослужащих, обеспечивая их готовность к выполнению сложных боевых задач. Так же они используют методики, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, выносливости и морально-волевых качеств военнослужащих.

Подготовка включает в себя физические упражнения, адаптированные под реалии боевых условий. Это бег на 10 километров с элементами преодоления препятствий в полной экипировке, штурм окопов, эвакуация раненных, ориентирование на местности, а также тактические учения на время. По результатам этих тренировок, военнослужащие продемонстрировали качественные улучшения в выносливости и производительности в боевых условиях.

Данные, полученные в ходе обучения, показывают, что бойцы, прошедшие систематические тренировки, имеют меньшую вероятностью быть выбитыми с поля боя в критических условиях, по сравнению с теми, кто не получил достаточной физической подготовки.

«Сначала люди скептически относились. А зачем нам физическая подготовка? Как показала практика, она необходима, это все развивает определенный навык, специальную выносливость, а также формирует смелость, решительность, уверенность в собственных силах и это необходимо» - пояснил помощник командира по физической подготовке с позывным Титан.

Инструктора также акцентируют внимание на психологической подготовке, использующей элементы стресс-тестирования, что помогает военнослужащим адаптироваться к агрессивной боевой среде и развивать командный дух.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице