15.03.2025 (09:30)

Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил личный состав взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничных районах Курской области

Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск продолжают планомерно вытеснять украинские формирования из Курского приграничья. Огромную роль в уничтожении ВСУ играет артиллерия Воздушно-десантных войск, которая разносит и уничтожает отступающие подразделения противника, тем самым облегчая боевую работу парашютно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям.

Но беспилотники ВСУ постоянно ведут охоту на наши орудия и пытаются их обнаружить и уничтожить.

Для защиты от ударных БпЛА и ДРГ противника в подразделениях артиллерии ВДВ действуют группы охраны и сопровождения, которые готовы в любую минуту защитить артиллеристов. Для этого на вооружении десантников есть современное стрелковое оружие и гладкоствольные ружья.

Заметив в воздухе самодельный ударный беспилотник самолетного типа, командир взвода охраны дал команду на уничтожение беспилотника. Огнем из стрелкового оружия десантники уничтожили украинскую ударную самоделку.

Только за прошедшие сутки взвод охраны и сопровождения, осуществляющий защиту артиллерии ВДВ уничтожил более 15 беспилотников различного типа, среди которых грузовой гексакоптер типа «Баба Яга», FPV-дроны, ударные беспилотники самолетного типа и разведывательные квадрокоптеры.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице