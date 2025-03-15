15.03.2025 (09:00)

В ДНР военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили немецкий танк Leopard



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На Южно-Донецком направлении операторы ударных fpv-дронов группировки войск «Восток» уничтожили немецкий танк Leopard и американский бронеавтомобиль MaxxPro.

В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие выявили замаскированный в лесопосадке танк и боевую бронированную машину. Впоследствии техника противника стала целью для нескольких точных атак наших операторов БпЛА.

Расчеты беспилотников группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения, обеспечивая продвижение штурмовых групп вглубь вражеских позиций. Под удары fpv-дронов попадают выявленные разведкой танки, бронемашины, артиллерийские орудия, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.

Подразделениями ГрВ «Восток» за прошедшую неделю уничтожено свыше 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.

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