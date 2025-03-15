15.03.2025 (08:30)
Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО
Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе ведения воздушной разведки были получены данные о скрывающемся личном составе ВСУ в укрепленном опорном пункте. Артиллерийскому расчету буксируемой пушки «Гиацинт-Б» были переданы координаты. Во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы выполнили поражение обнаруженных ангаров. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.
Кроме того, на данном направлении артиллеристы активно уничтожают минометные расчеты противника, а также артиллерийские системы и боевые машины пехоты иностранного производства.