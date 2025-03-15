15.03.2025 (08:30)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе ведения воздушной разведки были получены данные о скрывающемся личном составе ВСУ в укрепленном опорном пункте. Артиллерийскому расчету буксируемой пушки «Гиацинт-Б» были переданы координаты. Во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы выполнили поражение обнаруженных ангаров. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

Кроме того, на данном направлении артиллеристы активно уничтожают минометные расчеты противника, а также артиллерийские системы и боевые машины пехоты иностранного производства.

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