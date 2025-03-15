15.03.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» награждены государственными наградами в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» награждены государственными наградами в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами состоялась в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

За проявленные самоотверженность и героизм начальник штаба самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» гвардии подполковник Сергей Панкин вручил военнослужащим медали «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

В завершение мероприятия начальник штаба подразделения поблагодарил личный состав и выразил слова признательности за добросовестное выполнение поставленных боевых задач от командования группировки войск «Центр».

В ходе проведения специальной военной операции артиллеристы выполняют задачи на самых опасных направлениях. Расчеты реактивных систем залпового огня, самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят существенное огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника.

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