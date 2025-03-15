Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.03.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» награждены государственными наградами в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами состоялась в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

За проявленные самоотверженность и героизм начальник штаба самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» гвардии подполковник Сергей Панкин вручил военнослужащим медали «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

В завершение мероприятия начальник штаба подразделения поблагодарил личный состав и выразил слова признательности за добросовестное выполнение поставленных боевых задач от командования группировки войск «Центр».

В ходе проведения специальной военной операции артиллеристы выполняют задачи на самых опасных направлениях. Расчеты реактивных систем залпового огня, самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят существенное огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Награждения , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false