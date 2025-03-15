15.03.2025 (07:30)

Военнослужащие 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчётов БпЛА продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» закрепились в освобожденных населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Суджанского района Курской области.

Военнослужащие уже разминировали основные участки местности. С начала марта с.г. в населенных пунктах шли активные действия.

«Это вооружение, которое противник оставил при побеге с населенного пункта Агроном. Винтовки американского производства полностью в рабочем состоянии, дальше будут работать против них! …», - рассказал командир одного из подразделений полка с позывным «Ястреб», организовавший зачистку хутора Агроном.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице