15.03.2025 (06:30)
В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими 68 армейского корпуса и их родственниками, проживающими на острове Сахалин
В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими 68 армейского корпуса и их родственниками, проживающими на острове Сахалин.
Командиры подразделений в очередной раз предоставили возможность родственникам военнослужащих увидеться в онлайн формате со своими защитниками, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.
В ходе беседы военнослужащие рассказали о военной службе и своих боевых товарищах, а также поведали про окружающий их быт. Члены семей военнослужащих поделились домашними новостями и пожелали крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возращения домой целыми и невредимыми.
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