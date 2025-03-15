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15.03.2025 (06:30)

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими 68 армейского корпуса и их родственниками, проживающими на острове Сахалин

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими 68 армейского корпуса и их родственниками, проживающими на острове Сахалин.

Командиры подразделений в очередной раз предоставили возможность родственникам военнослужащих увидеться в онлайн формате со своими защитниками, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.

В ходе беседы военнослужащие рассказали о военной службе и своих боевых товарищах, а также поведали про окружающий их быт. Члены семей военнослужащих поделились домашними новостями и пожелали крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возращения домой целыми и невредимыми.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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