15.03.2025 (05:30)
Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск поразил пункт управления БпЛА ВСУ в Часовом Яре
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона 27-го артиллерийского полка Южной группировки войск наносят удары по позициям противника в районе Часова Яра.
Решающую роль для результата боевой работы играет точность наведения. Расчетом беспилотного летательного аппарата был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника и выявлены укрытия для личного состава в частном секторе на окраине Часова Яра.
Совершив марш на позиции, артиллеристы развернули установку «Град» и произвели залп, в результате которого пункт управления БпЛА и блиндажи были поражены.
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