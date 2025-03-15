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15.03.2025 (05:30)

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск поразил пункт управления БпЛА ВСУ в Часовом Яре

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона 27-го артиллерийского полка Южной группировки войск наносят удары по позициям противника в районе Часова Яра.

Решающую роль для результата боевой работы играет точность наведения. Расчетом беспилотного летательного аппарата был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника и выявлены укрытия для личного состава в частном секторе на окраине Часова Яра.

Совершив марш на позиции, артиллеристы развернули установку «Град» и произвели залп, в результате которого пункт управления БпЛА и блиндажи были поражены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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