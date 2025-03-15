15.03.2025 (05:00)

Саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона выполняют боевые задачи по сплошной очистке территории н.п. Украинск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона выполняют боевые задачи по сплошной очистке территории н.п. Украинск

Сапёры 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии проводят мероприятия по сплошной очистке освобожденного населенного пункта Украинск Донецкой Народной Республики.

Инженеры сводного отряда аккуратно прочесывают метр за метром пространство между домами, дистанционно методом подрыва на месте обезвреживают все, что может представлять угрозу. Взрывоопасные предметы могут обезвреживать, в том числе с помощью беспилотников, они доставляют в опасную зону взрывчатку. Многие территории, которые были проверены саперами ранее, часто повторно минируются украинскими националистами, которые сбрасывают боеприпасы со своих беспилотных летательных аппаратов. Саперы прекрасно понимают: каждый обезвреженный снаряд - чья-то спасенная жизнь.

«На данный момент в городе Украинск 220 гектаров, из которых силами инженерных войск 51-й армии саперами уже разминировано 190 гектаров. Проверено более 2500 зданий, сооружений. Многоэтажки, больницы, садики. В ходе разминирования личным составом инженерных войск 51-й армии обнаружены взрывные устройства, артиллерийские боеприпасы, минометные мины, растяжки, самодельные взрывные устройства, как наземные, так и под сбросы, FPV-дроны сбитые, но не разорвавшиеся, ПФМ-1, так же известный как лепесток. Очень много попадается снарядов, мин натовского производства. Противотанковые мины, противопехотные, суббоеприпасы, такие как колокольчики. Все это находят, разминируют наши саперы и уничтожают.», - рассказал командир взвода роты разминирования 51-й ОА с позывным «Белый».

Во время наступательных операций у саперов работы особенно много - после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. При проведении работ по разминированию российские саперы используют специальный костюм ОВР, весом около 30 килограмм, в котором непрерывно работают до 6 часов в сутки.

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