14.03.2025 (22:15)

Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Артиллерийские стрельбы выполнялись в рамках плановой отработки элементов курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море.

В ходе данного выхода в море расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали отражение атак средств воздушного нападения противника с малых высот. Также экипаж малого ракетного корабля провел ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.

В море экипаж корабля отработал взаимодействие расчетов главного командного пункта и боевого информационного центра при выполнении задач маневрирования в сложных гидрометеорологических условиях и провёл тренировки по действиям постов вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами условного противника и манёвры корабля для уклонения от морских мин и безэкипажных катеров.

Малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении крылатые противокорабельные ракеты, артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс и радиоэлектронное вооружение.

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