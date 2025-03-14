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14.03.2025 (22:45)

Для военнослужащих соединения Ленинградского военного округа состоялся показ фильма «Позывной «Вожак»»

В Псковской области перед военнослужащими соединения Ленинградского военного округа состоялся показ документального фильма «Позывной «Вожак»», посвященного офицеру этого соединения, герою Российской Федерации майору Павлу Горбоконенко.

Картина рассказывает о жизни гвардии майора соединения Ленинградского военного округа Павла Горбоконенко. В июне 2023 он ценой своей жизни предотвратил нападение вражеской диверсионной группы на жителей Белгородской области. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-патриотическое воспитание
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