14.03.2025 (23:45)

Экипажи вертолетов Балтийского флота выполнили бомбометания в морских полигонах

Экипажи вертолетов Ка-27 и Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением практического бомбометания.

По легенде учения, в одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море была обнаружена субмарина условного противника, осуществлявшая разведку за группировкой кораблей Балтийского флота. В заданный район для поиска и противодействия подводной лодки были направлены вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота. В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики вертолетов Ка-27 и Ми-24 выполнили бомбометание авиабомб П-50 Т с воздуха.

Имитация подводной лодки условного противника выполнялась при помощи морской ориентирной авиабомбы (ОМАБ). Все цели успешно поражены.

Также экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали комплекс мероприятий по тушению пожаров. Летчики выполнили тренировку по забору воды из водоемов и сливу ее на очаги возгорания, применив водосливное устройство (ВСУ). Данное ВСУ способно хранить до 3 тонн воды.

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