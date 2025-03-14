14.03.2025 (23:30)

Десантные корабли Балтийского флота высадили десант на балтийском побережье

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия», и малый десантный катер (МДК) «Лейтенант Римский-Корсаков» в ходе планового учения выполнили задачу по высадке десанта на побережье Калининградской области.

В ходе выполнения задач боевой подготовки экипажи десантных кораблей провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, а после осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

В десантировании были задействованы самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и бронетранспортеры БТР-82А. В ходе высадки морского десанта с МДКВП «Мордовия» военнослужащие соединения морской пехоты отработали действия по прорыву противодесантной обороны противника с моря.

Кроме того, с экипажами были проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки корабля, при условном попадании в область радиационного загрязнения.

К учению привлекалось около 100 морских пехотинцев Балтийского флота и до 7 единиц военной и специальной техники.

Стоит отметить, что «Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» - являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.

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