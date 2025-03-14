14.03.2025 (23:15)

Ракетный корабль Балтийского флота уничтожил морские цели крылатыми ракетами

В ходе планового выхода в море малый ракетный корабль «Град» выполнил электронные ракетные пуски крылатыми ракетами «Калибр» по отряду боевых кораблей условного противника.

В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтики, экипаж малого ракетного корабля «Град» выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

В ходе маневров кораблем также было выполнено отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии и отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

На внешнем рейде Балтийской военно-морской базы Балтийского флота экипаж малого ракетного корабля выполнил комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу.

В ходе пополнения запасов, группы антитеррора, находящиеся в составе экипажа корабля и водного транспорта, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде, провели тренировку по противодиверсионной обороне.

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