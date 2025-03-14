14.03.2025 (23:00)

Водолазы Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тренировку по минно-подрывной подготовке

Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тренировку по постановке минных заграждений под водой.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота на территории специального многофункционального учебно-тренировочного комплекса.

В ходе занятий в подводном положении бойцы отряда ПДСС совершенствовали навыки в области минно-подрывного дела, где изучались и отрабатывались на практике действия по постановке минных заграждений. Военнослужащими отряда были также изучены разновидности и характеристика подрывных зарядов, а также способы и средства их взрывания, и меры предосторожности при обращении с ними.

Помимо отработки минирования, военнослужащие отработали элементы по ликвидации минных заграждений (разминирование). Подготовка по этому разделу направлена на улучшение навыков по обеспечению безопасности акватории в зоне ответственности Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

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