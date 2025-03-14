14.03.2025 (22:30)

Более 100 военнослужащих учебного центра НВВКУ совершили прыжок с парашютом в Новосибирской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 100 военнослужащих учебного центра НВВКУ совершили прыжок с парашютом в Новосибирской области

Более 100 военнослужащих учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили задачу по десантированию из вертолета Ми-8 в ходе плановых занятий по воздушно-десантной подготовке в Новосибирской области.

Военнослужащие совершили прыжки из вертолета Ми-8 на парашютных системах Д-10. Высота десантирования составила 1000 м. Совершение прыжка с парашютом в зимнее время позволило военнослужащим приобрести навыки управления парашютом в условиях низких температур и приземления в глубокий снег. Кроме этого, военнослужащие отработали задачи по выходу в район сбора после приземления, а также получили опыт в практических действиях по выживанию в условиях зимнего времени года.

Перед выполнением десантирования с военнослужащими была проведена обязательная предпрыжковая тренировка и выполнена проверка парашютных систем, а также проведён соответствующий инструктаж и обязательный медицинский осмотр.

Занятия по воздушно-десантной подготовке в учебном центре проходят в соответствие с программой боевой подготовки и выполняются на специально оборудованной площадке аэродрома Бердск Южный под Новосибирском.

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