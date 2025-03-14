14.03.2025 (20:30)

Первый замначальника ГВМУ МО РФ посетил в Кемерово Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн

По поручению статс-секретаря заместителя Министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой первый заместитель начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Владимир Уйба проверил ход проведения военно-врачебных комиссий и условия реабилитации военнослужащих-участников специальной военной операции в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн в Кемерово.

Главный врач госпиталя Андрей Иванов доложил Владимиру Уйбе, что в медицинском учреждении в наличии всё необходимое для проведения комплексной реабилитации участников СВО, включая залы массажа, физиотерапии, ультразвуковой терапии и электрофореза.

Владимир Уйба особо подчеркнул, что главным залогом успешной реабилитации является организация подготовки высококвалифицированных кадров - специалистов реабилитологов, которые правильно могут применять современные технические средства реабилитации.

Андрей Иванов также рассказал, что электронные базы медучреждения позволяют отслеживать динамику лечения участника СВО, начиная с момента его поступления.

Владимир Уйба отметил, что при организации проведения реабилитации и последующего возвращения военнослужащих в строй, столкнулись с тем, что центры военно-врачебной комиссии удалены от места проживания.

По его словам, в Кемерово сделали огромный шаг вперед, создав центр проведения ВВК на базе госпиталя ветеранов войн.

«С 1 октября 2024 года на базе Кемеровского госпиталя ветеранов войн создано отделение ВВК. И за этот небольшой промежуток уже прошли ВВК без отрыва, приближенные к месту жительства 275 человек. Это на самом деле начало, но точно совершенно нужно масштабировать эту историю по всей стране, потому что опыт этот очень удачный и успешный, это уже видно», - отметил Владимир Уйба.

Он также отметил, госпиталь ветеранов войн обладает очень хорошей, современной базой.

«Комплексность подхода – это залог того, что мы, во-первых, вовремя и качественно проведем восстановление и реабилитацию нашего военнослужащего, и своевременно проведем военно-врачебную комиссию. Поэтому опыт точно совершенно перспективный, важный, и мы его будем масштабировать», - заявил Уйба.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице