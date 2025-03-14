14.03.2025 (15:30)

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева прибыла с рабочей поездкой в войска ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны РФ Анна Цивилева прибыла с рабочей поездкой в войска ЦВО

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа в Военном комиссариате Кемеровской области – Кузбасса состоялось совещание под руководством статс-секретаря ­ заместителя Министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, где представители военного комиссариата, органов финансово-экономического и социального обеспечения доложили текущее положение дел по вопросам обеспечения мер социальных гарантий военнослужащих в регионе.

Военный комиссар Кемеровской области – Кузбасса полковник Сергей Рязанцев доложил замглавы российского военного ведомства об организации работы по выдаче удостоверений ветерана боевых действий, а также о предоставлении региональных мер социальной поддержки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Также обсуждались вопросы реализации социальных гарантий военнослужащим-участникам СВО и членам их семей.

Начальник управления финансового обеспечения по ЦВО Евдокия Колесникова доложила замминистра обороны РФ об организации работы по начислению денежного довольствия и всех положенных выплат военнослужащим округа, в том числе в настоящее время выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

«Вопросы были очень важные. Касались, в том числе и Департамента социальных гарантий Минобороны России. Это выплаты - выплаты семьям погибших бойцов, выплаты детям, пропавших без вести. Это и бездокументационный оборот, бездокументационные сервисы для внедрения в Министерстве обороны», - сказала Анна Цивилева.

Она отметила, что в ходе совещания что обсуждены все актуальные вопросы и были приняты соответствующие решения.

«Все проблемные вопросы, касаемые социальных выплат, социальных гарантий, социального обеспечения наших военнослужащих и членов их семей. Были приняты решения, какие-то прямо здесь, какие-то мы будем выносить и обсуждать уже по возвращении, принимать меры», - заявила Анна Цивилева.

Она добавила, что такое прямое взаимодействие с представителями органов управления военных округов будет регулярным, чтобы оперативно обмениваться актуальной информацией непосредственно с исполнителями на местах.

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