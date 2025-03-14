14.03.2025 (21:00)

В Ленинградской области минометные батареи ЛенВО приступили к ведению контрбатарейной стрельбы

Минометные батареи мотострелковых соединений и воинских частей ЛенВО, дислоцированных в Ленинградской области, приступили к одному из самых сложных видов огня артиллерийских подразделений – контрбатарейной стрельбе.

Особенностью проведения занятия стала отработка точного и быстрого выбора огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, который скрывает подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществляют засечку выстрела артиллерийских систем противника с помощью станций разведки «Зоопарк» и сосредоточенным огнем из минометов «Сани» 120-мм осколочно-фугасными снарядами с воздушным взрывателем поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.

Также, для усложнения выполнения огневых задач командирам батареей дают различные вводные, такие как, определение по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток, направления и дистанции до цели. Кроме того, минометчики отрабатывают задачи артиллерийской поддержки танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

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