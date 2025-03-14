14.03.2025 (21:30)

Во Владивостоке специалистами жилищно-коммунальной службы № 7 в 2025 году запланировано отремонтировать 22 объекта

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по (ВМФ) приступили к ремонту объектов Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенных на территории г. Владивосток.

В первую очередь военные коммунальщики выполняют ремонт собственными силами на социально значимых объектах, таких как казармы, медпункты и столовые. Ремонтные работы осуществляется по замене сантехнического оборудования, трубопроводов, радиаторов отопления, оконных блоков и другие общестроительные работы. Также работниками службы производится замена ламп накаливания на более безопасные и экономичные светодиодные приборы освещения.

Всего в 2025 году в рамках ремонта собственными силами ЖКС№7 спланировала ремонт 22 объектов. Среди них объекты казарменно-жилищного фонда, теплового хозяйства, а также объекты водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства.

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