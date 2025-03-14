14.03.2025 (15:00)
Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Московского военного округа
Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения воинских частей и организаций Московского военного округа.
Первый замглавы российского военного ведомства провел совещание с представителями командования округа, руководителями финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командирами воинских частей, в ходе которого определил основные направления работы по повышению эффективности системы финансового обеспечения войск.
Также в совещании приняли участие представители центральных органов военного управления, отвечающие за вопросы финансирования и выполнения социальных гарантий.
«Прошу всех докладчиков вносить конкретные конструктивные предложения, которые вы считаете необходимыми для повышения эффективности работы, поскольку наше совещание должно носить практическую ценность», - подчеркнул Леонид Горнин.
Участники совещания доложили Леониду Горнину особенности финансового и банковского обеспечения военнослужащих, в том числе принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.
Как отметил первый замминистра обороны, по итогам проверки организации финансового обеспечения войск всех округов будет разработан алгоритм, позволяющий совершенствовать все процессы в части своевременного обеспечения денежным довольствием, другими выплатами и материальным обеспечением военнослужащих в нынешних условиях.
В ходе работы первый замминистра обороны проконтролировал вопросы автоматизации деятельности финансовых и кадровых органов в процессе зачисления денежных средств на банковские карты военнослужащих.
Также первый замглавы оборонного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
«Ваш боевой опыт востребован. Очень важно, чтобы Вы передавали свои знания подрастающему поколению, которое приходит и будет приходить в Вооруженные Силы», - сказал первый заместитель Министра обороны РФ. Ранее Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения в войсках Южного, Ленинградского и Центрального военных округов.