14.03.2025 (15:00)

Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Московского военного округа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Московского военного округа

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения воинских частей и организаций Московского военного округа.

Первый замглавы российского военного ведомства провел совещание с представителями командования округа, руководителями финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командирами воинских частей, в ходе которого определил основные направления работы по повышению эффективности системы финансового обеспечения войск.

Также в совещании приняли участие представители центральных органов военного управления, отвечающие за вопросы финансирования и выполнения социальных гарантий.

«Прошу всех докладчиков вносить конкретные конструктивные предложения, которые вы считаете необходимыми для повышения эффективности работы, поскольку наше совещание должно носить практическую ценность», - подчеркнул Леонид Горнин.

Участники совещания доложили Леониду Горнину особенности финансового и банковского обеспечения военнослужащих, в том числе принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.

Как отметил первый замминистра обороны, по итогам проверки организации финансового обеспечения войск всех округов будет разработан алгоритм, позволяющий совершенствовать все процессы в части своевременного обеспечения денежным довольствием, другими выплатами и материальным обеспечением военнослужащих в нынешних условиях.

В ходе работы первый замминистра обороны проконтролировал вопросы автоматизации деятельности финансовых и кадровых органов в процессе зачисления денежных средств на банковские карты военнослужащих.

Также первый замглавы оборонного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Ваш боевой опыт востребован. Очень важно, чтобы Вы передавали свои знания подрастающему поколению, которое приходит и будет приходить в Вооруженные Силы», - сказал первый заместитель Министра обороны РФ. Ранее Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения в войсках Южного, Ленинградского и Центрального военных округов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице