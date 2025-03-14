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14.03.2025 (13:55)

Заявление Минобороны России

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В результате решительных действий группировки войск «Север» освобождены 29 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка Курской области, а также Новенькое Сумской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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