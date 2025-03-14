14.03.2025 (13:30)

В Краснодаре определились победители и призеры чемпионата ЮВО по самбо

В Краснодаре, на базе нового специализированного спортивного комплекса «Дворец самбо», состоялся чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по спортивному самбо. В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов из всех регионов, располагающихся в зоне ответственности военного округа.

В ходе соревнований борцы показали очень высокий уровень подготовки, высокая конкуренция присутствовала во всех весовых категориях от 58 кг и свыше 98. Из 99 спортсменов, один военнослужащий является заслуженным мастером спорта, трое мастерами спорта международного и 18 мастерами спорта России.

Соревнования посетили почетные гости, которые выступили перед спортсменами с вступительным словом на открытии чемпионата. Министр физической культуры и спорта Краснодарского Края Серафим Тимченко акцентировал внимание на том, что самбо – это наш отечественный вид спорта, являющийся национальным достоянием.

Победители соревнований завоевали право представлять ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил по самбо, который летом состоится в Екатеринбурге.

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