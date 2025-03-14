14.03.2025 (19:00)

Мотострелки ЦВО отработали задачи с использованием горного снаряжения в предгорьях Западного Саяна

В предгорьях Западного Саяна прошло занятие с участием военнослужащих горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва. В ходе занятия личный состав отработал задачу по уничтожению «противника» в условиях горной местности.

В рамках занятия военнослужащие прошли комплекс тактико-строевых тренировок, на которых они изучили особенности горных районов, потенциальные опасности, с которыми можно столкнуться в горах, а также освоили технику использования альпинистского снаряжения — страховочных обвязок, скальных и ледовых крючьев.

Особое внимание было уделено навыкам, необходимым для выживания и поддержания боеспособности в условиях низких температур и кислородного голодания. Военнослужащие изучили способы преодоления горных рек и ущелья, транспортировки вооружения и других грузов, оказания помощи пострадавшим и использования различных способы транспортировки с применением горного снаряжения и подручных средств.

Кульминацией занятия стала отработка задачи по уничтожению условного противника в гористой местности, в ходе которой мотострелки отработали порядок ведения боевых действий в узких ущельях, где невозможна поддержка боевой техники.

В занятии приняли участие 50 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЦВО.

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