14.03.2025 (18:30)

Группу условных диверсантов уничтожили снайперы ЦВО на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятий по огневой подготовке в Кемеровской области уничтожили группу условных диверсантов, передвигающуюся в направлении военных объектов.

По замыслу занятий в ходе проведения воздушной разведки местности при помощи квадрокоптеров была обнаружена группа диверсантов условного противника, передвигающая в направлении военных объектов. Для её уничтожения были задействованы снайперы мотострелкового соединения, которые выдвинулись в указанный район и, определив наилучшее место для ведения огня, оборудовали основную и запасную огневую позицию. При приближении условного противника снайперы открыли огонь из винтовок СВД, точными попаданиями уничтожили личный состав условного противника на дистанции более 800 м. Стрельба военнослужащими велась по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Особое внимание в ходе занятий было уделено маскировке и скрытому перемещению снайперских пар, а также точности ведения огня на разные дистанции в условиях порывистого ветра.

Всего в практических занятиях было задействовано около 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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