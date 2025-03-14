14.03.2025 (18:00)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условного противника на воинскую часть в Свердловской области

Военнослужащие окружного учебного центра в Еланском военном гарнизоне отразили нападение условного противника на воинскую часть, в ходе тренировки по противодействию терроризму.

По замыслу тренировки военнослужащие получили сигнал о готовящемся нападении на военный объект. В целях недопущения условного противника на территорию воинской части военнослужащие оперативно, при поддержке БТР-82А, прибыли к месту предполагаемой атаки, выстроили оборону и окружив условного противника, произвели его уничтожение.

Сапёры провели разведку территории и обследовали автомобиль «противника», найденные подозрительные предметы были извлечены и уничтожены безопасным способом. Санинструкторы отработали навыки оказания первой медицинской помощи и организацию эвакуации условно раненного военнослужащего из «красной», «жёлтой» и «зелёной» зон. Кроме того, военнослужащие отработали навыки оказания самопомощи штатными и подручными средствами.

Тренировка проходила в условиях максимально приближённой к реальной. Для этого использовали различные средства имитации: стрельба холостыми патронами, взрывпакеты и дымовые шашки. Особое внимание уделялось слаженности, оперативности, владению средствами связи и наблюдения. В тренировке было задействовано около 30 военнослужащих и до 10 единиц специальной и военной техники.

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