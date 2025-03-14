14.03.2025 (17:00)
В полку РХБЗ Ленинградского военного округа провели тренировку по выполнению нормативов
На учебно-тактическом поле полка РХБЗ в Ленинградской области, с военнослужащими состоялись тактико-специальные занятия, в ходе которых отрабатывались действия по ликвидации последствий применения «условным» противником химического оружия, а также действия при разрушении химически опасных объектов.
Свои действия отработали расчеты химической разведки, расчеты станции специальной обработки вооружения и военной техники, а также расчеты подразделения аэрозольного противодействия.
Основное внимание при проведении тактико-специального занятия было уделено проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочной станции АРС-14, дегазационного комплекта возимого, а также тепловой машины специальной обработки.
При постановке аэрозольной завесы в движении расчеты подразделения аэрозольного противодействия использовали термодымовую аппаратуру ТДА-3.