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14.03.2025 (17:00)

В полку РХБЗ Ленинградского военного округа провели тренировку по выполнению нормативов

На учебно-тактическом поле полка РХБЗ в Ленинградской области, с военнослужащими состоялись тактико-специальные занятия, в ходе которых отрабатывались действия по ликвидации последствий применения «условным» противником химического оружия, а также действия при разрушении химически опасных объектов.

Свои действия отработали расчеты химической разведки, расчеты станции специальной обработки вооружения и военной техники, а также расчеты подразделения аэрозольного противодействия.

Основное внимание при проведении тактико-специального занятия было уделено проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочной станции АРС-14, дегазационного комплекта возимого, а также тепловой машины специальной обработки.

При постановке аэрозольной завесы в движении расчеты подразделения аэрозольного противодействия использовали термодымовую аппаратуру ТДА-3.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска РХБ защиты , Боевая подготовка
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