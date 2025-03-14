14.03.2025 (17:30)

Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства

В Окружном доме офицеров Восточного венного округа состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника жилищно-коммунального хозяйства.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, заместитель командующего войсками военного округа по строительству и расквартированию войск полковник Валерий Талагаев, руководитель Филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны Владилен Исаков, министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анжелика Миронова, начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации г. Хабаровск Олег Басов.

В ходе своего выступления генерал-лейтенант Михаил Носулев выразил специалистам ЖКС, слова благодарности за ежедневный труд от которого зависит социальная стабильность, благополучие и комфортное проживание военнослужащих и их членов семей.

Более 9 тысяч специалистов жилищно-коммунальных служб, расположенных от Сахалинской области до республики Бурятия работают на обеспечение жителей военных городков и личного состава Вооруженных Сил РФ фонда электроэнергией, теплом, подачей горячей и холодной воды и услугами водоотведения.

На объектах теплового хозяйства котельных и прикотельных складах регулярно проводятся мероприятия по модернизации инфраструктуры и капитального ремонта, внедряется современное оборудование, что позволяет безаварийно эксплуатировать и осуществлять бесперебойную подачу тепла в соответствии с нормативными показателями.

Торжественное собрание завершилось выступлением артистов Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

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