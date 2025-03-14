14.03.2025 (16:30)

Мотострелки ЦВО отразили нападение на КПП воинской части на тренировке в Кузбассе

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части в ходе тренировки по противодействию терроризму в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, группа «противника» предприняли попытку проникновения на территорию военного объекта, с целью его захвата. Дежурная смена на КПП подала сигнал тревоги.

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге, и под прикрытием бронетехники выдвинулось к «захваченному» объекту, применив дымовую завесу, блокировали и уничтожили «противника».

Кроме того, в ходе тренировки группа саперов, входящая в состав подразделения антитеррора, отработала задачи по поиску и разминированию взрывных устройств. Также личный состав под руководством санинструкторов выполнил эвакуацию условно раненого военнослужащего.

Всего в практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих.

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