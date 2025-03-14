14.03.2025 (16:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в военно-спортивной игре «Во славу Отечества»

Участники юнармейских отрядов Кемеровской области приняли участие в военно-спортивной игре «Во славу Отечества», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.

Мероприятие прошло на территории детского центра «Сибирская сказка» в селе Костёнково Кемеровской области прошли, участие в нем приняли более 300 юнармейцев из 12 городских округов и 18 муниципальных районов региона. В ходе соревнований участники продемонстрировали свою физическую подготовку, знания истории и военно-прикладные навыки. Юные патриоты приняли участие в следующих этапах: строевая подготовка, огневая подготовка, рукопашный бой, знания событий Великой Отечественной войны, управление БПЛА и др. Также были организованы этапы, в которых участники проявили индивидуальные навыки: конкурс капитанов «К службе в армии готов» и конкурс «Лучший юнармеец». Финальным заданием для команд стал марш-бросок, в котором участники отработали навыки разведки местности, минирования объекта, применения средств радиохимической и биологической защиты, разборки и сборки автомата АК-74, метания учебных гранат, тактической медицины, а также стрельбы из пневматической винтовки.

По окончании соревнований состоялось торжественное подведение итогов и награждение участников. Победителям были вручены медали, кубки и ценные призы.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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