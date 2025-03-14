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14.03.2025 (22:00)

Военные ЦВО отработали навыки управления колёсной техникой на полигоне в Челябинской области

Военные водители Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки управления колёсной техникой на полигоне в Челябинской области. Занятия по вождению «УРАЛов» и «КАМАЗов» прошли под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие преодолели специально оборудованную трассу, дистанция которой составляет около 10 км. Специалисты выполнили подъем в гору, крутой спуск, движения на максимально низких и высоких скоростях, а также отработали преодоление косогоров, снежных валов и минно-взрывных полей, установленных условным противником. Занятие прошло в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого были задействованы различные средства имитации, в том числе стрельба холостыми боеприпасами, дымовые шашки и взрывпакеты.

Особое внимание было уделено слаженности, оперативности действий военнослужащих, грамотному владению личным составом техникой в экстремальных условиях. Всего к занятию было привлечено около 40 военнослужащих и до 10 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Автомобили
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