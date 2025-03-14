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14.03.2025 (20:00)

Курсанты центра снайпинга Ленинградского военного округа учатся снайперскому искусству при любой погоде днем и ночью

В Ленинградской области на базе центра снайпинга ЛенВО, курсанты приступили к практическим занятиям на специализированном полигоне.

Будущие снайперы учатся применять в бою современные снайперские винтовки АСВК и СВ-98, в ходе занятий военнослужащие отработают тактику действий снайпера в различных условиях боевой обстановки, при любой погоде днем и ночью. Также военнослужащие выполняют комплекс упражнений, направленных на развитие пространственной ориентации, в частности навыков бесшумного передвижения на незнакомой местности, а малозаметность и удобство в работе им обеспечивает маскировочный костюм «Леший»

В процессе обучения военнослужащие пройдут также физическую, топографическую и медицинскую подготовки, усовершенствуют свое профессиональное мастерство при стрельбе на минимальных и максимальных дистанциях.

По окончании курса подготовки выпускники школы вернуться в свои подразделения, где уже сами в качестве инструкторов будут обучать своих подчиненных снайперскому искусству.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Снайперы
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