14.03.2025 (14:30)

Специалисты топографической службы Ленинградского военного округа подготовили пространственные модели местности

Специалисты топографической службы Ленинградского военного округа провели тренировку по применению уникальной подвижной цифровой топографической станции.

В ходе занятий военные топографы подготовили пространственные модели местности, предназначенные для авиации, артиллерии и мотострелковых подразделений. Погрешность обозначений на картах при их разработке в полевых условиях составляет до 5 см на 1 квадратный метр, что позволяет с высокой точностью определить координаты и применить их для наведения различных артиллерийских систем и нанесения авиационных ударов в различных условиях боевой обстановки.

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности на компакт-дисках, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

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