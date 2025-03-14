14.03.2025 (14:00)

В Ленинградской области артиллеристы ЛенВО учатся поражать склады боеприпасов и парки боевых машин условного противника

Военнослужащие артиллерийских подразделений ЛенВО, дислоцированные в Ленинградской области, учатся рассчитывать данные по целям, имитирующим склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, парки боевых машин и колонны техники на марше условного противника, которые не являются характерным для применения гаубичной и реактивной артиллерии в общевойсковом бою.

В ходе проведения занятий военнослужащие с помощью данных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов определяют характер и вид цели, ее площадные характеристики, а с помощью специализированных таблиц стрельбы способ ее обстрела и расход количества боеприпасов для ее поражения или полного уничтожения.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают задачи по выбору основных, запасных и ложных огневых позиций, их топогеодезической привязки и маскировки.

Тренировки проходят в составе артиллерийских расчетов с использованием новейших тренажеров, полностью имитирующих приборы управления самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация», а также на реальной боевой техники.

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