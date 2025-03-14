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14.03.2025 (13:00)

Летчики оперативно-тактической авиации военной базы ЮВО в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты

Летчики Миг-29 оперативно-тактической авиации военной авиабазы Южного военного округа в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты.

Полеты на разгон сверхзвуковой скорости выполнялись на малых и предельно малых высотах, что позволяет вести эффективные действия по отражению атак воздушных целей условного противника во всем диапазоне высот и скоростей. В ходе учебно-тренировочных полетов летчики отработали выполнение элементов простого, сложного и высшего пилотажей.

Летный состав совершил вылеты по маршрутам одиночно и в составе пар, а также отработали взаимодействие с группой обеспечения полетами.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Авиация , Южный военный округ , Боевая подготовка , Армения
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