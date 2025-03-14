Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.03.2025 (12:30)

Дежурные подразделения мотострелкового соединения ЮВО отразили нападение условных диверсантов на штаб воинской части в Ставропольском крае

В мотострелковом соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, прошла тренировка с дежурными подразделениями. Согласно сценарию, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника планировала нападение на штаб воинской части.

В ходе тренировки военнослужащим поступали новые вводные: необходимо было оказать первую медицинскую помощь условно раненому товарищу и эвакуировать его из красной зоны.

В завершении тренировки личный состав дежурного подразделения провел инженерную разведку местности с помощью миноискателя ИМП-1 на предмет поиска самодельных взрывных устройств.

Занятия с дежурными подразделениями проходят регулярно во всех воинских частях и соединениях ЮВО для их постоянного поддержания боевой готовности.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false