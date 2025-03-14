14.03.2025 (12:30)

Дежурные подразделения мотострелкового соединения ЮВО отразили нападение условных диверсантов на штаб воинской части в Ставропольском крае

В мотострелковом соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, прошла тренировка с дежурными подразделениями. Согласно сценарию, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника планировала нападение на штаб воинской части.

В ходе тренировки военнослужащим поступали новые вводные: необходимо было оказать первую медицинскую помощь условно раненому товарищу и эвакуировать его из красной зоны.

В завершении тренировки личный состав дежурного подразделения провел инженерную разведку местности с помощью миноискателя ИМП-1 на предмет поиска самодельных взрывных устройств.

Занятия с дежурными подразделениями проходят регулярно во всех воинских частях и соединениях ЮВО для их постоянного поддержания боевой готовности.

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