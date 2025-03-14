14.03.2025 (19:30)

Штурмовики из Приамурья отработали приемы тактической медицины в ходе тренировки

Военнослужащие одного из мотострелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, отработали приемы тактической медицины в ходе проведения тренировки на одном из полигонов.

По замыслу тренировки, одно из мотострелковых подразделений осуществляло штурмовые действия позиций условного противника, в ходе которого ряд военнослужащих получили условные ранения различной степени тяжести.

Под руководством опытных инструкторов-медиков, имеющих боевой опыт, военнослужащие отработали приемы самостоятельного оказания первой медицинской помощи в случае ранения как себе и другим военнослужащим.

Особое внимание было уделено порядку и правилам наложения кровоостанавливающих жгутов, турникетов, повязок, а также применению обезболивающих средств и средств иммобилизации при кровотечениях, травмах и переломах. Кроме того, одним из отрабатываемых, немало важных вопросов был порядок эвакуации пострадавших в условиях боя.

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