14.03.2025 (12:00)

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях

Практические занятия по отражению нападения условных диверсантов в ходе передвижения по населённым пунктам отрабатывают военнослужащие на полигоне армейского корпуса ВВО «Успеновский».

В ходе занятий каждый обучаемый строго следит за своим сектором и прикрывает товарища при движении или населённому пункту. Во время столкновения с «противником» каждый военнослужащие чётко следует заранее отработанным действиям.

При проведении занятия для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применяются средства имитации и холостых боеприпасов, в роли условного противника выступают военнослужащие разведывательного подразделения.

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