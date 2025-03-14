14.03.2025 (11:00)
Военнослужащие Восточного военного округа в Приамурье провели радиотренировку
С военнослужащими подразделениями управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялась радиотренировка. Она прошла в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей армии.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между всеми видами абонентов в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на различных частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.