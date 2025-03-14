14.03.2025 (10:00)

«На территориях военных городков Республики Бурятия, проводятся мероприятия по энергосбережению»

Ежегодно в целях повышения энергоэффективности на объектах коммунальной инфраструктуры, специалисты жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу), проводят комплекс мероприятий по модернизации объектов электросетевого назначения, эксплуатируемых в военных городках Республики Бурятия.

Всего за 2023-2024 гг в военных городках заменено и установлено свыше 750 энергоэффективных светодиодных светильников, за счет которых произошло уменьшение затрат потребления энергоресурсов, при сохранении текущего объема производства. Ежегодная экономия от проведенной работы составляет более двух миллионов рублей в год.

Повышение энергоэффективности — одно из приоритетных направлений, в работе ФГБУ «Центрального Жилищно-Коммунального Управления» Минобороны России, основная цель проводимых мероприятий обеспечение надежности электроснабжения на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации.

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