13.03.2025 (23:00)

Разведчики ЦВО обнаружили и уничтожили средства связи «противника» в ходе занятия в Алтайском крае

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по уничтожению средств связи условного противника в ходе занятия на полигоне в Алтайском крае.

По замыслу мероприятия боевой подготовки при проведении разведывательных действий военнослужащие вскрыли месторасположения узла связи «противника», замаскированного в заброшенной застройке. После обнаружения цели, ее координаты были переданы на командный пункт. На уничтожение объекта «противника» были направлены fpv-дроны, которые поразили станцию спутниковой связи противника, ретрансляционные антенны, а также антенны, обеспечивающие связь передовых подразделений «противника» с командным пунктом.

Кроме того, личный состав в ходе занятия отработал задачи ориентирования и скрытного передвижения на местности, передачу полученных разведданных, поиск позиций «противника», осуществление отхода.

В занятии приняли участие около 40 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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