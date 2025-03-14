14.03.2025 (09:00)
Боевая работа экипажа танка Т-80БВМ Южной группировки войск в зоне проведения СВО
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции под Часовым Яром.
Танкисты группировки оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая продвижение российских войск.
Боевые машины работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Танкистами применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям и бронетехники противника.
На видео боевая работа экипажа танка Т-80БВМ группировки войск «Южная», который ведёт огонь по позиции ВСУ.
По данным подразделений разведки, были выявлены укрытия для личного состава. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производилось с помощью БпЛА.
После проведения боевой стрельбы танк э сменил огневую позицию.