14.03.2025 (09:00)

Боевая работа экипажа танка Т-80БВМ Южной группировки войск в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевая работа экипажа танка Т-80БВМ Южной группировки войск в зоне проведения СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции под Часовым Яром.

Танкисты группировки оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая продвижение российских войск.

Боевые машины работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Танкистами применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям и бронетехники противника.

На видео боевая работа экипажа танка Т-80БВМ группировки войск «Южная», который ведёт огонь по позиции ВСУ.

По данным подразделений разведки, были выявлены укрытия для личного состава. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производилось с помощью БпЛА.

После проведения боевой стрельбы танк э сменил огневую позицию.

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