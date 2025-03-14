14.03.2025 (08:30)

Военнослужащие 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Черкасское Поречное и Правда Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Черкасское Поречное и Правда Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчётов БПЛА продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащие 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» освободили сразу несколько населенных пунктов Курской области.

Военнослужащие полка вышли в тыл противника по газовой трубе и закрепились в районе населенного пункта Кубаткин. Затем они начали штурмовые действия по вытеснению противника из укрепрайона в населенном пункте Черкасское Поречное.

Благодаря слаженным действиям и мощному огневому воздействию военнослужащие продолжили наступление, освободив населенный пункты Правда и Ивашковский.

В Черкасском Поречном боевики ВСУ разместили свой опорный пункт в Церкви Воздвижения Креста Господня. Военнослужащие группировки войск «Север» не наносили удары по ней из тяжелого вооружения. Опорный пункт был уничтожен благодаря грамотным тактическим действиям штурмовиков, которые окружили ее и уничтожили противника из стрелкового вооружения.

После захвата вражеского опорного пункта боевики ВСУ бежали, оставив позиции и раненых своих бойцов.

В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного.

Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида, которого перед смертью избивали неонацисты.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

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