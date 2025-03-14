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14.03.2025 (08:00)

Расчеты самоходных орудий «Нона-СВК» группировки войск «Центр», действуя в паре, разгромили минометный расчет и огневые точки противника на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчетов самоходного орудия «Нона-СВК» горного гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», действуя в паре, разгромили минометный расчет противника на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Получив координаты цели от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), самоходные минометы, действуя в паре, в сопровождении группы воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. Наведя минометы на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-мм активно-реактивными снарядами по обнаруженному минометному расчету ВСУ, осуществив огневую поддержку действий штурмовых подразделений.

После выполнения боевой задачи расчёты оперативно покинули огневую позицию, уводя боевые машины от возможного удара артиллерии и дронов-камикадзе противника. Контроль поражения цели осуществлялся операторами БпЛА.

Самоходные 120-мм орудие «Нона-СВК» способны работать различными типами мин для гладкоствольных и нарезных миномётов, включая осветительные, дымовые и осколочно-фугасные мины. Для обеспечения максимальной безопасности личного состава артиллеристы производят серию выстрелов по целям противника и незамедлительно меняют огневую позицию, сохраняя эффективность и безопасность своих действий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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